Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнений Фото: REUTERS

В Германии вводится режим военной катастрофы в связи с наводнениями на западе страны, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ.

Решение о введении режима военной катастрофы приняла министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Теперь главы военных подразделений будут сами решать, куда направлять технику, в том числе эвакуационную. По словам представителя ведомства, в ликвидации последствий наводнения участвуют 850 военнослужащих.

Как писал сайт kp.ru, число жертв стихии на западе Германии превысило 100 человек. Тем временем жителей ФРГ предупреждают о новых ливнях с грозой и градом. По данным метеорологов, на западе страны местами осадки могут составить от 15 до 25 литров на квадратный метр, на юго-востоке – до 40 литров.

Напомним, циклон «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии.