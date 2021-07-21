Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о «захвате» Россией Черного моря

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чушью» слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который обвинил России в «захвате» Черного моря.

Как напомнила дипломат, в своей речи украинский министр заявил, что знает, как помешать России «превратить Черное море в свое внутреннее озеро». По его мнению, российская сторона якобы может поделить море пополам и «начнет полностью властвовать в своей зоне».

«Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», - написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал превратить Черное море из конфликтной зоны в «регион возможностей», назвав черноморский регион «микромиром управления конфликтами».