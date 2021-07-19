Премьер Грузии призвал сделать Черное море из конфликтной зоны "регионом возможностей" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии батумской международной конференции «Европейский путь Грузии», призвал превратить Черное море из конфликтной зоны в «регион возможностей», отметив, что этом может стать зоной мира и стабильности. Такое заявление глава грузинского правительства сделал на открытии батумской международной конференции «Европейский путь Грузии».

По его словам, на сегодняшний день очевидно, что Черное море остается на «передовой динамичной региональной шахматной доски». «Именно поэтому вы здесь и именно поэтому так важна эта конференция», - заявил он, обращаясь к гостям, среди которых президенты Молдавии и Украины.

Гарибашвили назвал регион Черного моря «микромиром управления конфликтами», поскольку, если в этой зоне суметь сохранить мир и стабильность, то этого можно будет добиться и в другом месте. «Видение нашего правительства подразумевает преобразование нашего региона из "конфликтного региона" в "регион возможностей"», - заявил глава грузинского правительства