В России побили семилетний рекорд по числу разводов Фото: "КП" Архив

В России за первые пять месяцев текущего года развелись свыше 251 тысячи супружеских пар, что является семилетним рекордом. Соответствующие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Как передает «Лента.ру», количество разводов в стране с января по май текущего года возросло на 44 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом данный рост коснулся всех российских регионов.

По данным исследования, больше всего рост разводов зарегистрирован в Ингушетии, где их стало больше в 3,5 раза, а также в Чечне (в 2,7 раза) и Дагестане (в 2,1 раза). В пятерку входят Карачаево-Черкесия и Северная Осетия, где число расторжения браков выросло в два раза. Москва по динамике разводов оказалась на пятнадцатом месте. Согласно статистке, число желающих развестись увеличилось на 63 процента.

Наименьшее желание развестись отмечено в Белгородской, где число разводов увеличилось на 15 процентов. В тройке оказались Воронежская (на 19 процентов) и Калининградская области (на 19 процентов), а за ними следуют Хакасия (на 20 процентов) и Ненецкий автономный округ (на 23 процента).

Напомним, в начале года, в январе - феврале 2021 года, в России, напротив, снизилось число разводов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.