Эколог оценил сообщения ритейлеров о возможном дефиците товаров

Эколог Алексей Макрушин оценил сообщения ритейлеров о возможном дефиците товаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель генерального директора по правовым вопросам российского экологического оператора Алексей Макрушин в эфире Радио "Комсомольская правда" оценил предупреждение ритейлеров о дефиците товаров из-за введения платы за их утилизацию.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) направили Минприроды письмо, где заявили о рисках ухода торговли в "серую зону" из-за законопроекта об утилизации. По их мнению, это может привести к "сокращению ассортимента" и дефициту различных товаров. Как считает АКОРТ, инициатива поставит производителей России в неравные условия с поставщиками из стран ЕАЭС, так как они не обязаны регистрировать продукцию в системе.

- Конечно, никаких пустых полок на прилавках магазинов мы не увидим и в этом плане для того, чтобы реализовывать товары через магазины, достаточно будет с 2024 года внести информацию в информационную систему. Это простая норма, заявительный порядок и для производителей это не составит труда, другое дело, что производителям товаров придется потом отчитываться об утилизации этой упаковки или платить экологический сбор, — сказал эксперт kp.ru.

Также эти сообщения опровергло Министерство природных ресурсов и экологии России. В ведомстве напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров действует уже более четырех лет и назвали подобные заявления манипуляциями.