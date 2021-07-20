Минприроды опровергло сообщения о возможном дефиците товаров

Минприроды России опровергло сообщения о возможном дефиците товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство природных ресурсов и экологии России опровергло сообщения о возможном дефиците товаров из-за введения платы за их утилизацию.

- Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет. Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) направили Минприроды письмо, где заявили о рисках ухода торговли в "серую зону" из-за законопроекта об утилизации. По их мнению, это может привести к "сокращению ассортимента" и дефициту различных товаров. Как считает АКОРТ, инициатива поставит производителей России в неравные условия с поставщиками из стран ЕАЭС, так как они не обязаны регистрировать продукцию в системе.