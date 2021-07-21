Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии

Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруси.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для республики. Он напомнил, что в этом году уже несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным.
"Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим", - сказал президент журналистам Sky News Arabia.
Александр Лукашенко отметил, что на недавней встрече с президентом России они обсудили вопросы безопасности, экономики и пути решения, связанные с пандемией COVID-19.
"Россия остается нашим основным партнером", - сказал президент Белоруссии. Александр Лукашенко назвал переговоры с российским лидером "встречей двух президентов братских стран и соседей".