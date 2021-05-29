Видео морской прогулки Путина и Лукашенко в Сочи: президента Белоруссии сопровождал сын Коля. Фото: Сергей Ильин/ТАСС

В субботу, 29 мая, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжили общение в Сочи, куда глава Белоруссии прибыл днем ранее, 28 мая.

Второй день переговоров лидеры провели в неформальной обстановке, и, воспользовавшись установившейся в Сочи хорошей погодой, совершили морскую прогулку, на которой президента Белоруссии сопровождал его сын Николай.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 мая, в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко, которая продолжалась более пяти часов, однако рекорд по продолжительности переговоров побит не был. В феврале российский и белорусский лидеры общались шесть с половиной часов.

Как писал сайт kp.ru, президенты двух стран обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей между странами и затронули инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в столице Белоруссии. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Лукашенко детально проинформировал Путина об инциденте с лайнером.