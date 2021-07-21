Лукашенко допустил вероятность третьей мировой войны из-за действий Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия Европы против Минска, России и Китая могут привести к третьей мировой войне.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне", - заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Политик отметил, что его слова относятся исключительно к "безумным политикам" стран Европы, а не к их народам. Лукашенко считает, что подобные действия Европы являются следствием колониальной зависимости от США.

"Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии", - отметил Лукашенко.

В пример президент Белоруссии привел недавний инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 при участии Дании.

Напомним, ранее германская газета Süddeutsche Zeitung заявила, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012-2014 годах за целым рядом европейских политиков. В их число попала и канцлер Германии Ангела Меркель.