Немецкая газета FAZ: Россия внутренним развитием разрушила "мечту Европы"

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой описана "мечта Европы", которой оказалось не суждено сбыться.

В материале издания говорится, что Европа хотела бы, чтобы у России произошли столкновения с непреодолимыми трудностями, после чего Москва "могла пойти бы на попятную и вновь обратить свой взор на Запад". Отмечается, что на деле такие надежды разошлись с реальностью.

- Внутреннее развитие России, развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, - это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что с этим делать дальше, - высказывается по этому поводу автор публикации.