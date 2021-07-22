Антонов заявил, что угрозы в адрес России от США беспочвенны и бесполезны

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы с американской стороны в адрес РФ беспочвенны и бесполезны.

По словам дипломата, Москва не приемлет такую риторику, а также не принимает практику нелегитимных односторонних санкций. Так российский посол оценил договоренности Америкой и Германии по газопроводу "Северный поток - 2"

Антонов считает, что совместное заявление ФРГ и США о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности, принятое накануне в среду, вызывает ряд вопросов и непонимание в части политических выпадов в адрес России.

- Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов (Путина и Байдена) 16 июня в Женеве, - отметил дипломат, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.