Ливни кружатся с пеклом: Синоптики предупредили об опасной погоде в Поволжье и на юге страны

Сразу в нескольких регионах России прогнозируются интенсивные дожди, грозы и сильные порывы ветер. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прежде всего непогода коснется центральной части страны, на юге и в Поволжье 22 и 23 июля 2021 года. В некоторых субъектах страны ухудшение погодных условий будет сопровождаться сильной жарой и градом.

- В Приволжском федеральном округе 22-23 июля будут ливневый дождь, гроза, а также ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. В Южном федеральном округе тоже есть ряд регионов, в которых будут сильные дожди с ветром. Кроме этого, в Крыму 22 июля ожидается довольно сильный дождь с грозой и крупным градом. Ветер там будет еще сильнее - до 20-25 м/с. Это неблагоприятная погода, это действительно опасно, - рассказал метеоролог ТАСС.