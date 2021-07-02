Вильфанд предупредил о пике жары в России в конце июля 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пик жары на территории Центральной России наступит в конце текущего месяца или в начале августа, а на юге государства самые жаркие дни ждут жителей в конце июля. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- По климату самой теплой для центральных регионов страны будет последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то самые теплые дни выпадут на 31 июля и 1 августа. Несмотря на большую активность солнца в конце июня - начале июля, земля все еще не прогрелась, поэтому будет постепенно забирать тепло, - объяснил синоптик в интервью изданию РИА Новости.

В более южных регионах европейской части России пик жары приходится на конец этого месяца или начало августа, поскольку на юге нет снега, и почва начинает прогреваться уже весной. В приморских городах страны самые теплые дни будут в августе, поскольку сказывается влияние моря, которое также накапливает тепло, однако не спешит его отдавать.

Как писал сайт kp.ru, вчера ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы, что к середине следующей недели в российскую столицу вернется сильная жара, и столбики термометров снова начнут подниматься к 30-градусной отметке.