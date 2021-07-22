Сенатор Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатов Алексей Пушков высказался по поводу возможной судьбы транзита российского газа через Украину.

По его мнению, вопрос о транзите этого ресурса через незалежную, который обсуждается между Вашингтоном и Берлином, упирается в вопрос о реалистичных объёмах будущего украинского транзита, чем в сам принцип.

- Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. Вопрос в том, сколько именно газа будет востребовано на "другом конце" газопровода после "ужгородского коридора". В условиях, когда уже работает "Южный поток" и ряд стран юга и востока Европы уже получают газ из него газ, а главное - когда заработает "Северный поток", - написал сенатор в твоем пост в Телеграм-канале.

Также Пушков добавил, что самое важное - грамотно оценить, кому в будущем понадобится российский газ, идущий через Украину, и в каких объемах.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по "Северному потоку - 2". И судя по первым озвученным деталям, американский лидер Джо Байден намеревается отдать проблему с украинским транзитом на откуп немцам. То есть сделать так, чтобы немецкая сторона была виновата в случае недовольства Киева.