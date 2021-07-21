О чем Германия и США договорились по «Северному потоку-2»

У американцев наступила стадия принятия неизбежности запуска газопровода "Северный поток - 2". Фото: REUTERS

Похоже, у американцев наступила стадия принятия неизбежности запуска нового газопровода. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по «Северному потоку-2». И судя по первым озвученным деталям, Байден решил отдать проблему с украинским транзитом на откуп немцам. Теперь они будут виноваты в случае недовольства Киева.

В чем же суть договоренностей? Цитирую госпожу Нуланд:«Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины».

То есть, санкционная политика в отношении России теперь должна формироваться в Берлине. И это похоже на то, что Нуланд вручила Меркель ружье с инструкцией: «В любой непонятной ситуации стреляй себе в ногу».

«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», - заявила Нуланд.

Это если самой Германии через три году понадобится такое продление. И если Россия на него согласится. Потому что к этому времени с экономической точки зрения всем станет ясна бессмысленность украинской газотранспортной системы. К тому же, еще неизвестно, что к 2024 году будет с самой Украиной – слишком она ветреная.

Предупреждая реакцию Киева Виктория Нуланд решила подсластить пилюлю и наконец назвала долгожданную дату встречи Зеленского и Байдена. Президент США будет ждать главу Украины 30 августа. Когда уже точно будет бессмысленно заводить любимую пластинку Владимира Александровича «Остановите «Северный поток».

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