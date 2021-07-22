Сообщения о граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком

Сообщения о граффити с портретом главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова на одном из зданий в британской столице оказались фейков.

На кадрах с места видно, что стена дома в Лондоне, на которой якобы появилось соответствующее изображение с руководителем внешнеполитического ведомства России, белая и абсолютно пустая. Судя по всему, кто-то просто дорисовал Лаврова к скриншоту с Google Street View, пишет РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне несколько средств массовой информации сообщили, что в столице Великобритании появилось граффити с Сергеем Лавровым и надписью на английском языке, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?». Британские журналисты отмечают, что так глава МИД РФ в 2008 году ответил британскому коллеге в ответ на слова о конфликте между Грузией и Южной Осетией.

Напомним, что официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя сообщения о граффити, отметила, что МИД не оценивает «произведения искусства», однако к народному творчеству ведомство относится хорошо, если оно основано на искренней симпатии.