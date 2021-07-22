Синоптик рассказала о погоде на выходные, 24 и 25 июля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на выходных, 24 и 25 июля 2021 года.

В эти дни температуру воздуха будет определят антициклон северного происхождения. Он принесет с собой прохладный ветер, который поспособствует понижению температуры. Общий фон станет комфортным и максимально приблизится к климатической норме.

- В утренние часы станет свежо и прохладно. Столбики термометров прогреются до +12...+14 °С, а на востоке Москвы может быть всего +10 °С. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве — +22...+24 °С, - говорит синоптик RT.

В воскресенье, 25 июля, будет комфортнее. Ветер немного ослабнет, будет много солнца.

- Показатели в Москве будут соответствовать традиционным для конца июля. Ни жары нет, ни холода, ни осадков. Солнца будет много, что позволит и покупаться, и позагорать, - заключила синоптик.

Пока в столице погода приходит в показателям нормы, на юг страны обрушиваются дожди, с грозами и ураганными ветрами. Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев объяснил, с чем связана такая перемена погоды и какие регионы пострадают больше других, сообщает Пятый канал.