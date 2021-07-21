Всемирный потоп: почему летом 2021 разные страны заливают мощные ливни и наводнения

Потоп в Германии. Фото: REUTERS

Лето крайностей - так окрестили лето 2021 во Всемирной метеорологической организации. С одной стороны, люди на разных континентах изнывают от аномальной жары - в России, Скандинавии, Средиземноморье, Великобритании, Канаде, США.... С другой - опять же в разных уголках планеты льют мощнейшие дожди, катастрофические наводнения уносят жизни.

Потоп в Германии. Фото: REUTERS

В середине июля из-за экстремальных ливней (2 месячных нормы осадков за двое суток, более 150 мм – а когда в Москве за день выпадает 10 – 15 мм, это уже сильный дождь!) потоп случился в Германии, Бельгии и Нидерландах. Не меньше 100 человек погибли. Пострадали также Швейцария с Францией.

Потоп в Германии. Фото: REUTERS

- Такая ситуация возникла из-за стационарной погодной системы низкого давления, которая установилась над Германией, и в которой наблюдалась сильная конвергенция и восходящие движения, приводящие к сильным дождям, - объясняют эксперты ВМО.

Потоп в Бельгии. Фото: REUTERS

На днях, 18 - 20 июля, сильнейший шторм Riika обрушила на Финляндию, где больше месяца стояла небывалая для северной страны жара.

Досталось и Украине - опять же после 35-градусного зноя грозовые ливни затопили улицы и метро в Киеве.

Теперь же новости об экстремальных дождях приходят из Китая. Виновник – тропический шторм Cempaka. В городе Чжэнчжоу провинции Хэньань за сутки вылилось 3 месячных нормы осадков, 457,5 мм. Европейские 150 мм выглядят небольшим дождичком по сравнению с масштабами стихии в Поднебесной! Рядом с Чжэнчжоу не выдержала напора воды и разрушилась плотина. В самом городе из затопленного метро эвакуировали пассажиров.

Потоп в Бельгии. Фото: REUTERS

Россию стихия тоже не обошла стороной – достаточно вспомнить недавние ливни на черноморском побережье или “тропический” грозовой дождь в Москве, заливший аэропорт “Шереметьево”.

В начале недели до нашей страны добрался тот самый шторм, который виноват в страшных европейских наводнениях.

Последствия шторма во Франции. Фото: REUTERS

- Фронт находится уже на последнем издыхании, ведь большую часть своих запасов влаги он оставил в Западной Европе. А локальные грозы на Русской равнине связаны в основном с контрастами температуры. За фронтальным разделом распространяется прохладный воздух с поверхности Северной Атлантики, в то время как в европейской части России всё ещё небывалая жара, на юге рекордные +40…+41, - поделились подробностями синоптики центра “Фобос”.

Последствия шторма во Франции. Фото: REUTERS

Очередной удар непогоды они обещают в четверг, 22 июля:

- Столкнувшись с влажным черноморским воздухом, фронтальный раздел активизируется, облака вновь накроют почти всю Южную Россию и Поволжье. Экстремальные ливни пройдут в низовьях Дона, горах Кавказа и на Волге. В Волгограде за два дня выпадет более половины месячного объема влаги. А в эпицентре окажется Крым, где ожидается полноценный шторм.

Последствия шторма в Китае. Фото: REUTERS

Что происходит? Почему прорвало кран в водопроводе небесной канцелярии? Во Всемирной метеорологической организации во всем винят изменения климата:

- Необходимо изучить связь крупномасштабного нарушения летнего сезона с потеплением Арктики и накоплением тепла в океане, - предполагают климатологи.

Последствия шторма в Китае. Фото: REUTERS

- Климатические изменения ведут к увеличению риска опасных явлений. В России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления - на 18% больше, чем в прошлом году, - напоминает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Сюда входит все: и очень сильные дожди, и штормовой ветер, и аномальная жара. Почему так происходит? Энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. Это первое. Второе - изменяется распределение осадков. В умеренных широтах количество осадков в целом за год не меняется (другой вопрос, что выливаются они неравномерно, то ливни, то сушь). В северных районах осадков становится больше, в южных, самых густонаселённых, - меньше. Это все следствия глобального потепления.