DJ Smash и другие звезды присоединились к флешмобу Тины Канделаки в поддержку нашей сборной на Олимпиаде в Токио

Тина Канделаки запустила кампанию в поддержку олимпийской сборной России Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Запущенный Тиной Канделаки флешмоб #wewillROCyou набирает обороты: к нему присоединяются и звезды, и известные блогеры, и миллионы пользователей соцсетей. Напомним, генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» предложила поддержать нашу сборную, которая на Олимпиаде в Токио будет выступать без российского флага и гимна. Более того, по решению WADA не будет упоминаться даже название страны — Россия (вместо этого будет использоваться аббревиатура ROC – российский олимпийский комитет). В такой ситуации для наших спортсменов особенно важна поддержка болельщиков. Тина Канделаки придумала кампанию #wewillROCyou и предложила оставлять в соцсетях под этим хэштегом добрые пожелания для наших олимпийцев.

- Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты - русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения - они только заряжают, - написала Канделаки в Инстаграме. - В наших спортсменах я не сомневаюсь. Дело за малым, и оно наше - этот заряд подхватить и поддержать команду. Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo.

К кампании #wewillROCyou присоединился известный музыкант DJ SMASH. 21 июля он выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock» you и первой симфонии Чайковского (эту музыку, по решению МОК, Россия использует вместо гимна на олимпиаде). Под этот трек DJ SMASH запустил TikTok-челлендж. К нему уже присоединились топовые блогеры Катя Вайн, lizzeasy, Лера Завали.

Ранее в Инстаграме флешмоб Тины Канделаки поддержал Тимати: он записал видеоролик, в котором пожелал нашим олимпийцам победы и призвал фанатов поддержать хэштег #wewillROCyou. К добрым пожеланиям артиста присоединились трехкратный Всероссийский чемпион по смешанным единоборствам Руслан Баргаев (в Инстаграме у него 2,6 млн подписчиков), актриса Наталья Рудова (4,4 млн. подписчиков), певица Лера Туманова (2 млн подписчиков).

Флешмоб с удовольствием подхватили пользователи соцсетей: миллионы просмотров и тысячи комментариев, поддерживающих акцию и российских атлетов.

- Весь мир увидит, как Россия снова займет весь пьедестал! Тем, что у нас нет гимна и флага, они, наоборот, больше внимания привлекли к нашим спортсменам! - считает пользователь с ником dasha_korotaeva.

- Несмотря на все палки в колесах, которые нам ставят мировые сообщества, наша страна не собирается сдаваться, и именно поддержка спортсменов придаст им сил, я в это верю! Наша страна возьмет всевозможные места, и нас не догонят! - пишет пользователь du_galina_du.

- Конечно, эти издевки не остановят наших ребят! Они неоднократно уже доказывали, что ограничения только усиливают желание всех порвать и быть первыми! Я горжусь нашими спортсменами, они настоящие борцы и красавчики. Желаю им победит всех и показать всю русскую мощь! - написал timofey_kurochkin.