Тина Канделаки запустила кампанию в поддержку олимпийской сборной России Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки запустила кампанию #wewillROCyou в поддержку олимпийской сборной России. На своей странице в социальной сети Instagram генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» высказалась в защиту российских спортсменов, которых лишили не только флага и гимна, но даже названия страны.

Тина Канделаки напомнила своим подписчикам, что на предстоящих Олимпийских играх в Токио Россию можно обозначать только как ROC - сокращение от английского названия российского Олимпийского комитета.

- Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты — русский. Все эти издевки WADA только заряжают. Я не сомневаюсь в наших спортсменах. Наше дело - этот заряд подхватить и поддержать российскую сборную, - подчеркнула журналистка.

Она решила запустить целую кампанию по поддержке российских спортсменов, о которой «должен узнать весь мир».

- Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! Не оставайтесь безразличными, давайте поддержим сборную» И не забывайте про хэштег #wewillROCyou — пусть он разлетится по всему интернету, - написала Тина Канделаки.

Телеведущую уже поддержал Тимати и другие популярные медиаперсоны. Популярный российский хип-хоп исполнитель в своем Instagram так же высказался в поддержку олимпийской сборной РФ и призвал фанатов поддержать хэштег #wewillROCyou. Пользователи различный социальных сетей также активно присоединяются к Канделаки и Тимати, распространяя хэштег по интернету.