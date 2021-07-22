Минздрав России: тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Тромбозы могут возникать у 20-30 процентов пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 22 июля, говорится в памятке российского министерства здравоохранения по профилактике осложнений после перенесенного заболевания.

- Ниже представлена частота развития самых серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Тромбозы возникают у 20-30 процентов переболевших, одышка - у 31,7 процента, кашель – у 13,5 процента. На боль в груди и тахикардию жалуются примерно 12,7 процента пациентов, которые перенесли инфекцию, - говорится в памятке.

Как писал сайт Kp.ru, ранее главный внештатный детский педиатр российского министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова заявила о невозможности спрогнозировать осложнения после коронавируса у детей. Специалист призвала с большим уважением относиться к вакцинации от заболевания.