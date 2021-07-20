Педиатр: невозможно спрогнозировать осложнения после коронавируса у детей

Педиатр заявила, что спрогнозировать осложнения после коронавируса у детей невозможно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила о невозможности спрогнозировать осложнения у детей после коронавирусной инфекции.

- Невозможно спрогнозировать, какие осложнения будут у взрослого или ребенка, если он столкнется с коронавирусной инфекцией, — сказала она на конференции "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии".

По словам специалиста, осложнения могут проявиться по принципу "где тонко, там и рвется", то есть в тех местах, где организм был наиболее ослаблен. Также педиатр призвала с большим уважением относиться к вакцинации от коронавируса.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" получил 21 подросток. Привитые дети чувствуют себя хорошо, только у двоих немного повысилась температура. Как уточнила заммэра, до вакцинации все подростки прошли полное медицинское обследование, им также сделали ПЦР-тесты. Ракова также сообщила, что 11 школьников на данный момент находятся под наблюдением врачей в больнице им. Башляевой, а ещё десять — в Морозовской детской больнице.