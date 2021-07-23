Мурашко: итоги исследования вакцины "Спутник V" опубликуют к октябрю 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоговые данные об исследовании российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будут опубликованы к октябрю текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, уточнив, что на данный момент завершаются наблюдения.

«Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы»,- заявил глава Минздрава в пятницу, 23 июля, в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».

Мурашко также отметил, что результаты третьей и четвертой фаз исследования вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» будут готовы в конце 2021 – начале 2022 года.

Напомним, ранее исследования НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, показали, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавируса. Позже ведущая аргентинская газета La Nacion опубликовала результаты исследования российского «Спутник V» и китайского Sinopharm. Как выяснилось, произведенный в России препарат более чем в 90 процентов случаев вызывает значительный клеточный иммунитет, обеспечивающий долгосрочную защиту от COVID-19.