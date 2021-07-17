Аргентинские врачи: «Спутник V» более чем в 90% случаев вызывает сильный клеточный иммунитет от коронавируса

В Аргентине сравнили российскую и китайскую вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» более чем в 90 процентов случаев вызывает значительный клеточный иммунитет, который обеспечивает долгосрочную защиту от COVID-19.

Как передает ведущая аргентинская газета La Nacion в ходе исследований российского «Спутник V» и китайского Sinopharm были сделаны выводы о значительном T-клеточном иммунитете, развивающемся в более чем 90 процентом случаев после вакцинации двумя компонентами препарата, произведённого в России. Китайская вакцина показала формирование T-клеточного иммунитета более чем в 80 процентов случаев после вакцинации первым компонентом.

Министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Гольян уточняет, что значительный ответ Т-лимфоцитов говорит о том, что защита от вируса сохранится долгое время.

«Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его. Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и клетки-«убийцы», который и убьют вирус», - приводится в статье слова главы ведомства.

Напомним, согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.