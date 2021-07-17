Аргентинские медики: “Спутник V” активирует клеточный иммунитет в 90% случаев

Вакцина “Спутник V” оказалась действенной в 90% случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия отправила в Аргентину около девяти миллионов доз вакцины “Спутник V”. Первые поставки начались еще в декабре 2020 года, поэтому у аргентинских медиков было время, чтобы собрать и обработать статистические данные об эффективности российской вакцины. Результаты исследования опубликованы в авторитетной аргентинской газете La Nacion.

Специалисты изучали, как формируется, так называемый, клеточный иммунитет, который сопровождается выработкой Т-лимфоцитов. Данные брали из мониторинговой платформы «Сovid-T», созданной группой исследователей Национального научно-технического исследовательского совета. Помимо “Спутника V” в исследовании участвовала китайская вакцина Sinopharm. После обработки данных выяснилось, что обе вакцины стимулируют у привитых аргентинцев значительный Т-лимфоцитарный ответ.

- Клеточный иммунитет был обнаружен у 90% людей, получивших два компонента российской вакцины, - утверждает автор статьи в La Nacion Хосе Мария Коста. - По китайскому препарату Sinopharm, созданному Институтом биологических продуктов Пекина были данные только по применению первой дозы и в 80% случаев одного укола было достаточно, чтобы сформировать клеточный иммунитет.

Это отличный результат, считает министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Гольян. Дело в том, что сильный ответ Т-лимфоцитов обеспечивает долговременную защиту от коронавируса. Клеточный иммунитет это такой тип иммунитета, где антитела не участвуют. Особенность Т-лимфоцитов в том, что они обеспечивают память иммунной системы. Когда она вновь столкнется с вирусом, то начнет вырабатывать антитела и специальные “клетки-убийцы”, которые уничтожат вирус.

Иммунная система состоит из двух частей: врожденного иммунитета и адаптивного, поясняет Норберто Цвирнер профессор клеточной и молекулярной иммунологии факультета точных наук Университета Буэнос-Айреса. В случае атаки вируса обе системы начинают работать параллельно: врожденный иммунитет отвечает за выработку антител (их синтезируют В-лимфоциты), а вторая обеспечивает клеточный иммунитет - те самые Т-лимфоциты, о которых мы говорили выше. Антитела блокируют способность вируса к размножению (антитела можно обнаружить в крови спустя две недели после вакцинации или заражения). Задача Т-лимфоцитов - уничтожение пораженных клеток организма.

- Если образно представить вирус в виде неправильного припаркованного автомобиля, то В-лимфоциты — это сотрудники дорожных службы, которые обнаруживают нарушителя и клеят на лобовое стекло специальную бирку, - поясняет схему работу двух ветвей иммунитета Норберто Цвирнер. - А Т-лимфоциты это эвакуаторщики, которые заметив опознавательный знак грузят автомобиль и увозят на штраф-стоянку.

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