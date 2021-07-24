РБК: Штаб Валерия Карпина заработает в сборной России меньше 700 тысяч евро

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его штаб заработают в сумме менее 700 тысяч евро (около 60 миллионов 791 тысячи рублей) по условиям контракта.

- Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые им были предложены Российским футбольным союзом (РФС). На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. Но там же предусмотрены и бонусы за достижение турнирных целей, - сообщили РБК источники в РФС.

Отмечается, что эту сумма гораздо меньше той, которую ранее получал наставник российских футболистов Станислав Черчесов.

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", контракт РФС с российским специалистом Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года.