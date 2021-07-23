Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший российский и советский футболист Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Он будет совмещать работу в национальной команде и ФК "Ростов". Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

- Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять, — заявил глава РФС Александр Дюков.

Валерий Карпин известен своими выступлениями за московский "Спартак" и ряд испанских клубов — "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Тренерскую карьеру Карпин начал в 2009 году, когда возглавил столичный "Спартак". После этого он тренировал испанскую "Мальорку", "Торпедо" из Армавира и "Ростов". В качестве тренера Карпин дважды завоевывал "серебро" в чемпионате России.

Напомним, в начале июля РФС совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы-2020 российская команда не смогла пройти групповой этап, заняв последнее место.