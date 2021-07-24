В Греции 41 россиянина обвиняют в ввозе нелегальных мигрантов

41 россиянина обвиняют в ввозе нелегальных мигрантов в Греции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Греции 41 россиянин стали фигурантами уголовного дела о ввозе нелегальных мигрантов. По 34 делам уже вынесены вердикты, остальные находятся на рассмотрении.

- Всего сорок один случай сейчас. Тридцать четыре обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто "от А до Я", — сообщила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее россиянина Егора Крючкова, который был осужден в США за попытку кибервзлома американской компании-производителя электромобилей Tesla, депортировали в Россию. Об этом сообщили в пограничной службе США. В мае этого года Крючков по решению суда был приговорен к 10 месяцем тюрьмы.

До этого Федеральный суд в американском городе Хартфорде (штат Коннектикут) приговорил экстрадированного из Испании в США российского программиста Петра Левашова, которого в Штатах считают опасным хакером под ником Peter Severa, взломщиком и спамером, к сроку, который он уже отбыл.