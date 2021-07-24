В Париже полиция применила слезоточивый газ на акциях против обязательной вакцинации от COVID-19

Французская полиция применила слезоточивый газ на акциях против обязательной вакцинации от COVID-19 Фото: REUTERS

Французская полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестных акциях против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Около ста протестующих стали забрасывать сотрудником правоохранительных органов различными предметами, а также нападать на патрульные машины. Полицейские были вынуждены спасаться бегством и применить слезоточивый газ.

В это же время в городе Пуатье участники акции попытались штурмовать здание мэрии. Сообщается, что один из митингующих бросил в толпу фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, 24 июля во Франции начались акции против введения пропусков для посещения кафе, ресторанов, театров и музеев. Инициатором митингов является бывший вице-председатель партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо. Собравшиеся также протестуют против законопроекта, согласно которому обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции подлежат медики, пожарные и ряд категорий военных. Участники акции призывают Сенат отклонить проект закона.