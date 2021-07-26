Врач спрогнозировал дальнейшее улучшение состояния МакSим Фото: Артем КИЛЬКИН

За судьбой певицы МакSим вот уже почти два месяца следит вся страна. Артистка попала в больницу с коронавирусом и состояние ее столь тяжело, что врачи ввели пациентку в искусственный сон.

Долгое время новости были одна тревожнее другой и вот наконец-то хорошая весть – артистке стало чуть лучше, и она пришла в себя.

Источник ФАН в медицинских кругах рассказал, что скорее всего, когда врачи убедятся, что организм начнет справляться сам, ее переведут на аппарат ИВЛ, это будет дополнительная помощь легким.

- В нем пациент дышит сам, но когда объем выдыхаемого воздуха уменьшается - аппарат включается и помогает. Все контролируется, а если станет хуже, то аппарат начнет дышать за пациента, - рассказал собеседник агентства.

В таком режиме человек может находиться несколько дней. Вспомогательный режим обозначает, что легкие начинают восстанавливаться.

МакSим пока не подключили к аппарату ИВЛ, скорее всего врачи подстраховываются и дают организму возможность накопить побольше сил.

- Обычно «крайне тяжелые» пациенты умирают за несколько дней, а здесь ситуация длится достаточно долго, значит все будет хорошо, - заключил собеседник издания.

Медик госпиталя указал, что шансы на выздоровление МакSим есть, и свете последних событий их стало еще больше.