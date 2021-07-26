Что происходит с МакSим: Певица иногда бывает в сознании

38-летняя МакSим (Марина Абросимова) продолжает находиться в красной зоне реанимации 52-й больницы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя МакSим (Марина Абросимова) продолжает находиться в красной зоне реанимации 52-й больницы. Певицу 15 июня госпитализировали в частную клинику, а через неделю перевели в городскую больницу. С 18 июня Марина в искусственной коме, на ИВЛ, у нее обширное поражение легких. За это время другие члены команды певицы прошли курс лечения от коронавирусной пневмонии – заболели они практически одновременно. Но только МакSим оказалась в таком крайне тяжелом состоянии.

26 июля директор артистки Маргарита Соколова написала в инстаграме: «Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока еще сложное. Но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни - организму нужен отдых, силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании…»

Вот так объяснили эту информацию немедицинским языком сегодня коллегам певицы: легкие Марины уже могут дышать самостоятельно, но не постоянно, а периодически подключается аппаратура. В современных моделях ИВЛ есть вспомогательные режимы – они помогают индивидуально контролировать пациента, и когда ему становится тяжело самостоятельно дышать, объем воздуха уменьшается, тогда подключается аппаратура. Из-за того, что организм артистки сильно ослаблен, есть воспалительные процессы — пока еще много факторов затрудняющих перевод на полностью самостоятельное дыхание.

В окружении МакSим продолжают подчеркивать, что состояние артистки тяжелое. Однако, все вздохнули с облегчением – кажется, что самый опасный пик болезни позади и на этих выходных появилась надежда, что певица выкарабкается. Пока Марина остается на ИВЛ, в реанимации, и родственники не могут с ней общаться.

А коллеги продолжают адресовать слова поддержки – за артистку переживают Ксения Бородина, Юлия Савичева и другие коллеги. Представители одного из региональных фан-клубов певицы сегодня рассылают слова молитвы, чтобы читать ее ежедневно поздним вечером в одно и тоже время — когда все приедут с работы. Игумен Лука (Степанов) еще в начале июля в реанимации пособоровал и причастил Марину. Сейчас игумен Лука в Крыму, но и оттуда есть новости - он продолжает молиться об исцелении Марины.

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