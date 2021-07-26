Певицу МакSим отключили от аппаратов

38-летняя артистка полтора месяца находилась в коме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певицу МакSим вывели из медикаментозной комы. 38-летняя артистка пришла в себя, врачи отключили ее от аппаратов, оставив лишь щадящую поддержку жизнедеятельности.

Певица МакSим разговаривает знаками и жестами, находится в ясном сознании, пишет Mash. Медики ранее сняли нагрузку седативных препаратов и вывели артистку из комы, в которой она лежала полтора месяца. Вокалистка задышала сама, что говорит о хорошей динамике и правильном лечении.

Певицу в настоящее время перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких). Врачи сделали невозможное. Совсем скоро исполнительница хита "Вдоль ночных дорог" совсем скоро задышит полной грудью.

Примечательно, что буквально несколько дней назад кумира миллионов чуть ли не хоронили, гадали, где она обретет последний приют. Ее даже причастили и собовали. А сегодня все страхи людские за жизнь вокалистки улетучились. Певица будет жить.

В фанатских пабликах народ ликует. И говорит, что это помогла всеобщая молитва. На протяжении полутора месяцев россияне обращались к Богу с просьбами об исцелении звезды.