Политолог поддержала новые правила возвращения туристов в Россию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Роспотребнадзор обновил правила въезда в страну туристов, отдыхавших за рубежом. Теперь им нужно заполнять на сайте госуслуг анкету прибывающего в страну.

Доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Елизавета Пронякина оценила решение ведомства и предположила, насколько оно будет действенным.

Эксперт отмечает, что в сложившейся эпидемиологической обстановке попытки контроля являются нормой. Ведомство опирается на современные технические возможности, а личный кабинет на «Госуслугах» есть почти у каждого россиянина.

- Я не думаю, что это что-то сильно изменит в худшую сторону, доступ на портал есть у большинства жителей страны. Правда, сначала возможны технические перебои в работе системы, что повлечет определенные сложности, но в целом это может быть удобно, — поделилась с ФАН Елизавета Пронякина.

Она отметила, что подобный контроль упорядочит потоки людей, и, возможно, позволит выявить случаи заражения. Но, по словам Пронякиной, куда эффективнее было бы не выдавать QR- коды вернувшимся в страну, а просто закрыть на какое-то время границы. В условиях пандемии это самый безопасный и действенный вариант.

- Ковидные ограничения не дают стопроцентной гарантии ни в одной стране мира. Но попытаться взять контроль над ситуацией, безусловно, необходимо. И нельзя забывать о бесплатной вакцинации, которая всем сегодня доступна, - заключила кандидат политических наук.

Тем временем вирусологи не исключают, что на курортах может появиться новый штамм коронавируса. Турпотоки идут из разных регионов и штаммы могут мутировать. Но вероятность появления суперштамма, такого как «Дельта» или «Лямбда», мала. Так как в абсолютных цифрах количество людей на курортах все равно меньше, чем в Индии или Бразилии, где зародились данные формы, пишет газета "Известия".