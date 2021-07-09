На курортах - толпы: Врач раскрыл, как не подцепить коронавирус на пляже

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В жару так приятно провести время у водоема на свежем воздухе. Но что делать, если на берегу толпы отдыхающих? Как вести себя на пляже? Не опасно ли принимать солнечные ванны в непосредственной близости от соседа? Или лучше очертить санитарную зону вокруг коврика?

- Социальная дистанция на пляжах должна соблюдаться. Не надо лежать телом на теле, - говорит врач, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков. – Коронавирусная инфекция передается при тесном контакте, так что стандартной социальной дистанции будет достаточно для того, чтобы уберечься от тех мутаций коронавируса, которые мы сейчас имеем. Но вот если голову будет поднимать новый вариант индийского штамма - Дельта плюс, то, возможно, нужно будет по-новому регулировать и свое присутствие на улице. Он намного более контактный и более заразный и точных данных по нему мы еще не имеем. Другие же мутации и подвиды коронавируса, к счастью, на улице не настолько контактны, чтобы нельзя было отдыхать на пляже.

Врач напоминает, что рекомендации по поведению на пляже включают не только уважительное отношение к пространству другого. Необходимо избегать прямого солнца и тепловых ударов, кишечных инфекций, различного рода травм при купании незнакомых водоемах, и следить за реакцией на нагрузку сердечно-сосудистой системы.

- Все основные рекомендации сейчас на период жары – все те же, что и всегда. Купаться можно, риск подцепить коронавирус в проточной воде или в большом природном водоеме минимален. Ну а если это маленький водоем со стоячей водой, то там не коронавируса опасаться стоит - там очень много инфекций другого рода и купание в таком месте в жару просто небезопасно из-за других неприятных болезней.