Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 июля 2021 1:28

Роспотребнадзор изменил правила въезда вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян

Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор изменил правила въезда вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян. Теперь гражданам страны, возвращающимся домой из заграничных поездок, не нужно будет сдавать ПЦР-тест при въезде.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова, документ 6 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, при въезде в страну россиянам анализ нужно сдать только один раз, а тем нашим путешественникам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса в течение последнего года или переболели COVID-19 не раньше, чем полгода назад, сдавать ПЦР-тест вовсе не нужно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил решение Роспотребнадзора отказаться от повторного теста на коронавирус и выписывать выздоровевших после одного отрицательного теста. По его словам, инфицированный человек наиболее заразен за два дня до того, как у него появятся первые симптомы заболевания, а максимум заразности приходится на первые сутки их появления. Уже через семь дней после заражения риск инфицировать окружающих у больного минимальны, именно поэтому врачи при выписке ориентируются на клиническую картину пациента, а не на тесты.