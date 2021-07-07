Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор изменил правила въезда вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян. Теперь гражданам страны, возвращающимся домой из заграничных поездок, не нужно будет сдавать ПЦР-тест при въезде.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова, документ 6 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, при въезде в страну россиянам анализ нужно сдать только один раз, а тем нашим путешественникам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса в течение последнего года или переболели COVID-19 не раньше, чем полгода назад, сдавать ПЦР-тест вовсе не нужно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил решение Роспотребнадзора отказаться от повторного теста на коронавирус и выписывать выздоровевших после одного отрицательного теста. По его словам, инфицированный человек наиболее заразен за два дня до того, как у него появятся первые симптомы заболевания, а максимум заразности приходится на первые сутки их появления. Уже через семь дней после заражения риск инфицировать окружающих у больного минимальны, именно поэтому врачи при выписке ориентируются на клиническую картину пациента, а не на тесты.