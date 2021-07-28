Россия сожалеет о решении Германии приостановить мероприятия в рамках «Петербургского диалога» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона глубоко сожалеет о решении Германии приостановить мероприятия в рамках «Петербургского диалога». Об этом в среду, 28 июля, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что это один из немногих открытых каналов диалога между Россией и ФРГ.

- Мы крайне высоко его ценим и остаемся открытыми для сотрудничества и взаимодействия. Надеемся, что у нашего сопредседателя Виктора Зубкова будут контакты с коллегами из Германии и удастся эти вопросы обговорить, - отметил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил также, что признание нежелательными на территории России деятельности трех германских неправительственных организаций не остановило бы работу форума, поскольку в рамках «Петербургского диалога» занято около 20 организаций.

Напомним, накануне правление форума общественности «Петербургский диалог» со стороны ФРГ отказалось от проведения расширенного заседания правления 8-9 июля текущего года в российской столице из-за решения Генпрокуратуры РФ признать нежелательными три немецкие НПО.