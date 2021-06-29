Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории страны деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S., зарегистрированной в Чехии. Об этом во вторник, 29 июня, говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

- По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре решили признать нежелательной на территории России деятельность международной чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»), - говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность данной НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности российской стороны. Информация о принятом решении Генеральной прокуратуры уже направлена в российское министерство юстиции для внесения сведений в список иностранных и международных НПО, признанных нежелательными в нашей стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College.