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Политика28 июля 2021 18:16

Политолог объяснил, какие проблемы маскирует Байден, критикуя Россию

Эксперт отметил, что глава США зря говорит об ограничении ресурсного потенциала РФ
Елена АКИМОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Политолог объяснил, какие проблемы маскирует Байден, критикуя Россию

Политолог объяснил, какие проблемы маскирует Байден, критикуя Россию

Фото: EAST NEWS

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко объяснил, что скрывает за критикой президента США Джо Байдена в адрес ресурсного потенциала России.

Эксперт напомнил, что Штаты долгое время претендовали на мировое лидерство, а теперь многие страны опережают их в ряде отраслей. Но вместо того, чтобы пытаться налаживать отношения с Россией, Байден ищет какие-то объяснения, говорит о "реальных проблемах", которые стоят перед Владимиром Путиным из-за якобы ограничений в ресурсах.

- Я думаю, что это самовзбадривание…. Россия быстро сейчас прогрессирует, - говорит политолог в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что наша страна обладает хорошим инженерным потенциалом и это позволяет развивать многие направления. Россия преуспевает не только по части вооружения, судостроения, но и в самолетостроении.

- Видимо, американская промышленность рассчитывала на то, что мы будем продолжать покупать "боинги" и другую технику, а мы показали, что обладаем хорошим инженерным потенциалом, - сказал он.

Все эти факты американцам сложно осознать, они никак не хотят принять, что Россия теперь достойный и равноправный конкурент в экономической области. Они не хотят или боятся развивать экономические отношения с нашей страной. А чтобы не выглядеть смешно, говорят об ограниченном ресурсном потенциале России – как можно строить экономические отношения со страной, у которой только нефть и ядерное оружие?

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина появились "проблемы". Они заключаются в том, что главе РФ приходится руководить экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего.