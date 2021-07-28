Политолог объяснил, какие проблемы маскирует Байден, критикуя Россию Фото: EAST NEWS

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко объяснил, что скрывает за критикой президента США Джо Байдена в адрес ресурсного потенциала России.

Эксперт напомнил, что Штаты долгое время претендовали на мировое лидерство, а теперь многие страны опережают их в ряде отраслей. Но вместо того, чтобы пытаться налаживать отношения с Россией, Байден ищет какие-то объяснения, говорит о "реальных проблемах", которые стоят перед Владимиром Путиным из-за якобы ограничений в ресурсах.

- Я думаю, что это самовзбадривание…. Россия быстро сейчас прогрессирует, - говорит политолог в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что наша страна обладает хорошим инженерным потенциалом и это позволяет развивать многие направления. Россия преуспевает не только по части вооружения, судостроения, но и в самолетостроении.

- Видимо, американская промышленность рассчитывала на то, что мы будем продолжать покупать "боинги" и другую технику, а мы показали, что обладаем хорошим инженерным потенциалом, - сказал он.

Все эти факты американцам сложно осознать, они никак не хотят принять, что Россия теперь достойный и равноправный конкурент в экономической области. Они не хотят или боятся развивать экономические отношения с нашей страной. А чтобы не выглядеть смешно, говорят об ограниченном ресурсном потенциале России – как можно строить экономические отношения со страной, у которой только нефть и ядерное оружие?

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина появились "проблемы". Они заключаются в том, что главе РФ приходится руководить экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего.