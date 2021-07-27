Байден о "проблемах" Путина: У него есть только ядерное оружие и нефть Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина появились "проблемы". Об этом журналистам сообщили в пресс-пуле Белого дома.

- Он (Путин) знает, что у него проблемы, и это делает его опасней, - приводятся словам главы Соединённых Штатов.

Также в сообщении отмечается, что Байден говорил о прошедшем саммите с Путиным и о том, что у президента России в распоряжении есть только ядерное оружие и нефть.