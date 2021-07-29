Названы самые популярные услуги, за которые россияне обращаются в МФЦ в пандемию Фото: Алиса ТИТКО

В МФЦ назвали самые популярные услуги, за которыми россияне обращаются в МФЦ в пандемию. Самыми востребованными сервисами МФЦ в конце 2020-го — первой половине 2021-го стали услуги Росреестра, МВД и ПФР.

Самые популярные услуги МФЦ, за которыми обращаются россияне:

- услуги Росреестра - 22 млн обращений; - регистрационные действия МВД - 7,4 млн; – получение сведений из ЕГРН - 6,2 млн; – выдача, замена российских паспортов - 3 млн; – за справками о наличии или отсутствии судимости - 1 млн; – получение СНИЛС - 800 тыс.; – осуществление миграционного учета - 700 тыс.; – выдача справок о размере пенсий - 450 тыс.

В совокупности по данным направлениям было зарегистрировано более 41 млн обращений, сообщает газета «Известия».

Ранее россиянам разрешили ставить в паспортах штампы по желанию. Теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет вноситься только с согласия собственника документа, сообщает телеканал "360".