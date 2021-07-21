В паспортах россиян отменили обязательные отметки

Заглянув в чужой паспорт, уже нельзя будет узнать о человеке всю его подноготную. Фото: Shutterstock

Заглянув в чужой паспорт, уже нельзя будет узнать о человеке всю его подноготную. По крайней мере семейное положение и наличие детей теперь при желании можно будет легко утаить. Правительство изменило правила внесения отметок в паспорт гражданина России. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Теперь данные о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут ставить в паспорт только по желанию гражданина.

Обязательными останутся лишь несколько отметок. Так, в паспорт обязательно будет ставиться отметка о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

По мнению экспертов, внесенные правительством послабления таят в себе опасности. Например, штамп о браке говорит о необходимости наличия согласия супруга на продажу недвижимости. Теперь же риски перекладываются на покупателя недвижимости. Купленную квартиру будет легче отсудить.

Не говоря уже о том, сколько женщин могут почувствовать себя обманутыми из-за исчезновения из паспорта некоторых отметок. Не секрет, что многие представительницы слабого пола первым делом норовят заглянуть в паспорт своего избранника - не женат ли он. Теперь же отсутствие отметок на странице «семейное положение» вовсе не будет означать, что избранник не связан брачными узами.