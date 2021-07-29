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Общество29 июля 2021 8:46

Правительство РФ предложило ввести занятия по киберспорту в вузах

Также к декабрю 2022 года будут введены курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при кинопроизводстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российское правительство предложило ввести занятия по киберспорту в вузах

Российское правительство предложило ввести занятия по киберспорту в вузах

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Российское правительство ввести занятия по киберспорту в ряде высших учебных заведений страны. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на дорожную карту "Новые коммуникационные интернет-технологии".

Согласно документу, существующие образовательные программы дополнят киберспортивными дисциплинами. Также к декабрю 2022 года будут введены курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при кинопроизводстве.

Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Автором инициативы выступил "Ростелеком".

В 2019 году Министерство просвещения России предложило сделать киберспорт школьным факультативом. IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти, сообщал генеральный директор ИРИ Сергей Петров. Специалист отметил, что путь эффективного представителя IT-сферы начинается с самообразования и прокладывается еще в период обучения в школе.