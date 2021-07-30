В АТОР подтвердили, что россиян не планируют эвакуировать из Турции

В Ростуризме подтвердили, что россиян не планируют эвакуировать из Турции Фото: Instagram.com

Пока эвакуация российских туристов из горящей Турции не планируется. Несмотря на то, что обстановка в стране накалена, до курортных мест лесные пожары не добрались.

- Пока эвакуация российских туристов из Турции не планируется. Генеральное консульство РФ в Турции сообщало, что ни один гражданин России не пострадал, - поделился с ФАН вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Тем не менее, без жертв не обошлось. В огне погибли четверо граждан Турции и около 200 человек пострадали.

Люди собирают уцелевшие вещи на пепелищах. Двухэтажные кирпичные строения покрыты копотью.

Запрет на посещение лесов введен уже в 12 провинциях страны. Российские туристы делятся в соцсетях тревожными фото и видео с курортов. Огонь бушует в другой части страны, от Анталии до ближайшего места возгорания чуть более 30 километров. В туристических местах виден только дым и огненное зарево ночами.

- В целом по курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, туристы продолжают отдыхать в своих отелях. О запросах на прерывание отдыха информации нет, - отметил в беседе с Life.ru советник руководителя Ростуризма, вице-президент АТОР Дмитрий Горин

О первых возгораниях в Турции стало известно 28 июля, с тех пор было насчитано более 60 очагов возгорания, большинство из них уже локализованы. Причины возгораний разные, в том числе и умышленный поджог.

29 июля, эвакуировали отдыхающих из двух 3-звездочных отелей на окраине Мармариса и жильцов четырех вилл. Российских туристов, по всяком случае, организованных, среди них нет, заверили в Ассоциации туроператоров России.