Российская туристка о пожарах в Турции: «Пепел прожигал в полотенцах дыры с пятирублевую монету»

Турецкие курорты продолжают задыхаться от огня полыхающих пожаров Фото: REUTERS

Турецкие курорты продолжают задыхаться от огня полыхающих пожаров, и многие туристы находятся в тревожном ожидании своей судьбы. Радио «Комсомольская правда» удалось дозвониться актрисе Екатерине Жуковой-Чумаченко, которая сейчас находится в одном из отелей в Ичмелере под Мармарисом, который можно назвать эпицентром пожаров.

- Вчера горели горы справа от нашего отеля, сегодня пламя появилось вновь, но уже слева. В четверг в отеле началась паника, подняли тревогу, так как загорелись пальмы уже на территории самих гостиничных комплексов, — говорит она. - Перед этим рядом с пляжем летали огромные горящие куски пепла, моя дочь в этот момент встала с шезлонга, так как кусок угля прожег ее полотенце, там оказалась дыра с пятирублевую монету, - сообщила актриса.

В Турции тушат лесные пожары Фото: REUTERS

После этого началась эвакуация, которая больше походила на хаос, ведь пропало электричество и вода. Пришлось готовиться к уходу из номера, быстро покидав все вещи в сумку.

- В таких условиях, а я много чего видела в своей жизни, я оказалась впервые, - рассказала Евгения. - Бежав по лестнице, мы только кричали: документы взяли? Это было самое страшное слово – документы. 15 раз перепроверив, мы поняли, что документы с нами.

В результате всех туристов разместили на лужайке перед отелем. Ситуация более-менее стабилизировалась, людям раздали маски и питье. По словам актрисы, все гости держались вместе и подбадривали друг друга:

- Все себя достойно вели, в такой компании вчера было нестрашно. И паника отступила через какое-то время, потому что люди вели себя по-человечески и по-доброму. Помогали друг другу. Это было очень приятно, было такое единение совершенно разных национальностей, вероисповедания и языков. Это было очень приятно.

Огонь подбирается к населенным пунктам Фото: REUTERS

Через пару часов вышел представитель отеля и пригласил всех обратно. Потом появился и свет, туристам дали поесть, а потом появилась и связь с родными.

- Сегодня обстановка чуть другая, хотя вокруг нас горят горы. Утром было много самолетов, были вертолеты, и это было все очень активно. Мы думали, что до 12 часов спасатели все потушат, но, к сожалению, ближе к 11 часам авиация куда-то пропала. И сейчас тут такое затишье, хотя солнце сильно жарит. Хорошо, что есть ветер, он несколько помогает в такую жару. Не знаю, что нас ждет вечером, потому что рядом напротив нашего отеля есть гора, и она уже начинает гореть.

Запах дыма и гари не дает дышать отдыхающим на курортах Фото: REUTERS

По словам Евгении, сейчас у нее чемоданное настроение, хотя оптимизм ее не покидает.

- Думаем, что все закончится сегодня-завтра, в воскресенье мы держим путь, наконец, домой на родину в Москву. И, честно говоря, уже очень хотим этого воскресенья, чтобы оно быстрее настало, - призналась актриса

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