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Здоровье29 июля 2021 18:45

Пожары на курортах Турции: Что делать туристам, если они сейчас там или летят в ближайшие дни

Вернут ли деньги за тур, если отказаться лететь в Турцию? На каких курортах эвакуируют отдыхающих из отелей?
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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В среду огненная стихия подобралась к городу Манавгат и соседнему курорту Сиде.

В среду огненная стихия подобралась к городу Манавгат и соседнему курорту Сиде.

Фото: REUTERS

На курортах Турции бушуют лесные пожары. В среду огненная стихия подобралась к городу Манавгат и соседнему курорту Сиде. В четверг уже эвакуируют отдыхающих из отелей Мармариса и Бодрума.

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ЕСЛИ СЕЙЧАС НА КУРОРТЕ И РЯДОМ ГОРИТ

“Рекомендуем россиянам... не покидать отели и при возникновении внештатных или чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля”, - такой совет дают в Генеральном консульстве России в Анталье. Ростуризм также ограничился рекомендацией отдыхающих в Турции россиянам не покидать территорию отелей.

Решение об эвакуации как местных жителей, так и постояльцев отелей в любом случае принимают местные власти, так что совет следовать их указаниям вполне резонен.

В Бодруме недалеко от Анталии огонь продолжает наступать

В четверг, 29 июля, эвакуировали отдыхающих из двух 3-звездочных отелей на окраине Мармариса и жильцов четырех вилл. Российских туристов, по всяком случае, организованных, среди них нет, заверили в Ассоциации туроператоров России.

Другая ситуация в Бодруме, еще одном популярнейшем курорте на Эгейском побережье: там пришлось эвакуировать отпускников и сотрудникам большого роскошного отеля Titanik Deluxe Bodrum 5*. Среди них, по информации АТОР, около ста россиян. Часть людей вывозили прямо с пляжа на лодках и яхтах.

Очевидцы снимают оранжевое от пожаров небо недалеко от Сиде

Важный нюанс: эвакуировали – это не значит, что люди тут же сели в самолет и улетели из Турции по домам. Нет, их переселили в другие гостиницы (причем из пятизвездочной – тоже в пятизвездочные). Если зона пожаров увеличится и эвакуация станет масштабнее, возможно, будут действовать по-другому – ведь не факт, что в пик сезона найдется достаточно мест на других курортах. Но будем надеяться, что до вывозных рейсов дело не дойдет. Во всяком случае, в Бодруме рассчитывают справиться с огнем уже в ночь на пятницу.

В районе Манавгата и Сиде эвакуации отпускников не было – и не планируется. Хотя местных жителей она коснулась. “Основные туристические объекты и отели находятся на значительном удалении от зоны риска и, по заверениям местных властей, с которыми поддерживается постоянный контакт, им ничего не угрожает. Вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи Генконсульства поступают одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении”, - подтверждают дипломаты генконсульства РФ в Анталье.

Пожары повлияли на планы любителей экскурсий: все выезды в горы, на сафари, рафтинг и так далее отменены. Туроператоры предлагают перенести даты экскурсий (если отдыхать еще долго) или вернуть деньги.

На курортах Турции бушуют лесные пожары.

На курортах Турции бушуют лесные пожары.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕСЛИ ДОЛЖЕН ЛЕТЕТЬ В ТУРЦИЮ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

В первую очередь уточните, где именно находится ваш отель. Турецкое побережье большое. Да, очагов возгорания сейчас несколько, но реально сложная ситуация – в Мармарисе, Бодруме и в районе Манавгата-Сиде.

При этом Анталье, Аланье, Кемере, Фетхие, Кушадасы на данный момент все спокойно. И если летите на эти курорты завтра-послезавтра – скорее всего, можно выдохнуть и разбирать чемоданы. Но. Обстановка меняется очень быстро, причем в любую сторону: где-то огонь быстро потушат, где-то, наоборот, все может усугубиться. Поэтому стоит следить за новостями, в том числе в соцсетях – по геопозиции и хештегам.

В Турции продолжаются лесные пожары

Если вылет через пару недель - по той же причине есть смысл подождать и не принимать решений.

А если тур как раз в Сиде или Мармарис, и уже на днях? А после жутких видео с полыхающим небом отпуск не кажется хорошей идеей? Отказаться – но вернут ли деньги?

С аннуляциями туров ситуация такая: туроператоры говорят, что их нет. А вот тургагенты в соцсетях и отраслевых чатах пишут, что звонков от напуганных потенциальных отказников много. Однако если просто взять и аннулировать тур за день-другой до вылета – турист потеряют все деньги (ниже объясним, почему). Более практичный вариант – постараться заменить отель на гостиницу в другом районе, где нет пожаров, из ассортимента того же туроператора. Что и предлагают многие турагенты своим клиентам. Так можно обойтись либо вообще без финансовых потерь, либо отделаться небольшой доплатой.

Огонь от лесных пожаров в Турции подбирается к отелям

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Чтобы туристы могли требовать возврата всех денег при отказе от тура или возмещения части стоимости, если по своей инициативе сейчас досрочно улетят из Турции, - нужны официальные заявления МИД РФ и Ростуризма. О том, что гражданам России не рекомендуется ехать в конкретные районы Турции или в страну в целом, так как это угрожает безопасности жизни и здоровья.

Статья 14 Закона “Об основах туристской деятельности в РФ”:

“В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Пожары повлияли на планы любителей экскурсий: все выезды в горы, на сафари, рафтинг и так далее отменены.

Пожары повлияли на планы любителей экскурсий: все выезды в горы, на сафари, рафтинг и так далее отменены.

Фото: REUTERS

При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия ...возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления”.

Пожарный вертолет набирает воду у отелей в Мармарисе

Подобных заявлений на данный момент нет. Поэтому все отказы и переносы – на общих основаниях, в соответствии с условиями договора. Либо по взаимной договоренности между клиентов и туркомпанией – например, о том, чтобы поменять отель в Мармарисе на отель в Аланье.

КАК БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

А если сами покупали авиабилеты? В случае отказа все зависит от тарифа авиакомпании – как правило, самые дешевые билеты невозвратные. Но часто даже невозвратный тариф позволяет менять даты и даже маршрут. Ну и если авиабилет в Даламан (ближайший к Мармарису аэропорт) – можно отправиться в другую сторону, в Фетхие, например, чтобы не остаться без отпуска и не потерять деньги (или хотя бы не все).

Если сами бронировали отель в интернет – опять же зависит от условий . Иногда можно отменять без штрафа, часто при отказе удержат стоимость одних суток проживания – по сравнению с суммой за две недели отдыха не так уж страшно. Но бывает, что бронирование вообще невозвратное. Остается шанс на человеческое понимание со стороны владельцев гостиницы либо апартаментов.

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