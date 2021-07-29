Пожары на курортах Турции: Что делать туристам, если они сейчас там или летят в ближайшие дни

В среду огненная стихия подобралась к городу Манавгат и соседнему курорту Сиде. Фото: REUTERS

На курортах Турции бушуют лесные пожары. В среду огненная стихия подобралась к городу Манавгат и соседнему курорту Сиде. В четверг уже эвакуируют отдыхающих из отелей Мармариса и Бодрума.

ЕСЛИ СЕЙЧАС НА КУРОРТЕ И РЯДОМ ГОРИТ

“Рекомендуем россиянам... не покидать отели и при возникновении внештатных или чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля”, - такой совет дают в Генеральном консульстве России в Анталье. Ростуризм также ограничился рекомендацией отдыхающих в Турции россиянам не покидать территорию отелей.

Решение об эвакуации как местных жителей, так и постояльцев отелей в любом случае принимают местные власти, так что совет следовать их указаниям вполне резонен.

В четверг, 29 июля, эвакуировали отдыхающих из двух 3-звездочных отелей на окраине Мармариса и жильцов четырех вилл. Российских туристов, по всяком случае, организованных, среди них нет, заверили в Ассоциации туроператоров России.

Другая ситуация в Бодруме, еще одном популярнейшем курорте на Эгейском побережье: там пришлось эвакуировать отпускников и сотрудникам большого роскошного отеля Titanik Deluxe Bodrum 5*. Среди них, по информации АТОР, около ста россиян. Часть людей вывозили прямо с пляжа на лодках и яхтах.

Важный нюанс: эвакуировали – это не значит, что люди тут же сели в самолет и улетели из Турции по домам. Нет, их переселили в другие гостиницы (причем из пятизвездочной – тоже в пятизвездочные). Если зона пожаров увеличится и эвакуация станет масштабнее, возможно, будут действовать по-другому – ведь не факт, что в пик сезона найдется достаточно мест на других курортах. Но будем надеяться, что до вывозных рейсов дело не дойдет. Во всяком случае, в Бодруме рассчитывают справиться с огнем уже в ночь на пятницу.

В районе Манавгата и Сиде эвакуации отпускников не было – и не планируется. Хотя местных жителей она коснулась. “Основные туристические объекты и отели находятся на значительном удалении от зоны риска и, по заверениям местных властей, с которыми поддерживается постоянный контакт, им ничего не угрожает. Вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи Генконсульства поступают одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении”, - подтверждают дипломаты генконсульства РФ в Анталье.

Пожары повлияли на планы любителей экскурсий: все выезды в горы, на сафари, рафтинг и так далее отменены. Туроператоры предлагают перенести даты экскурсий (если отдыхать еще долго) или вернуть деньги.

На курортах Турции бушуют лесные пожары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕСЛИ ДОЛЖЕН ЛЕТЕТЬ В ТУРЦИЮ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

В первую очередь уточните, где именно находится ваш отель. Турецкое побережье большое. Да, очагов возгорания сейчас несколько, но реально сложная ситуация – в Мармарисе, Бодруме и в районе Манавгата-Сиде.

При этом Анталье, Аланье, Кемере, Фетхие, Кушадасы на данный момент все спокойно. И если летите на эти курорты завтра-послезавтра – скорее всего, можно выдохнуть и разбирать чемоданы. Но. Обстановка меняется очень быстро, причем в любую сторону: где-то огонь быстро потушат, где-то, наоборот, все может усугубиться. Поэтому стоит следить за новостями, в том числе в соцсетях – по геопозиции и хештегам.

Если вылет через пару недель - по той же причине есть смысл подождать и не принимать решений.

А если тур как раз в Сиде или Мармарис, и уже на днях? А после жутких видео с полыхающим небом отпуск не кажется хорошей идеей? Отказаться – но вернут ли деньги?

С аннуляциями туров ситуация такая: туроператоры говорят, что их нет. А вот тургагенты в соцсетях и отраслевых чатах пишут, что звонков от напуганных потенциальных отказников много. Однако если просто взять и аннулировать тур за день-другой до вылета – турист потеряют все деньги (ниже объясним, почему). Более практичный вариант – постараться заменить отель на гостиницу в другом районе, где нет пожаров, из ассортимента того же туроператора. Что и предлагают многие турагенты своим клиентам. Так можно обойтись либо вообще без финансовых потерь, либо отделаться небольшой доплатой.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Чтобы туристы могли требовать возврата всех денег при отказе от тура или возмещения части стоимости, если по своей инициативе сейчас досрочно улетят из Турции, - нужны официальные заявления МИД РФ и Ростуризма. О том, что гражданам России не рекомендуется ехать в конкретные районы Турции или в страну в целом, так как это угрожает безопасности жизни и здоровья.

Статья 14 Закона “Об основах туристской деятельности в РФ”:

“В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Пожары повлияли на планы любителей экскурсий: все выезды в горы, на сафари, рафтинг и так далее отменены. Фото: REUTERS

При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия ...возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления”.

Подобных заявлений на данный момент нет. Поэтому все отказы и переносы – на общих основаниях, в соответствии с условиями договора. Либо по взаимной договоренности между клиентов и туркомпанией – например, о том, чтобы поменять отель в Мармарисе на отель в Аланье.

КАК БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

А если сами покупали авиабилеты? В случае отказа все зависит от тарифа авиакомпании – как правило, самые дешевые билеты невозвратные. Но часто даже невозвратный тариф позволяет менять даты и даже маршрут. Ну и если авиабилет в Даламан (ближайший к Мармарису аэропорт) – можно отправиться в другую сторону, в Фетхие, например, чтобы не остаться без отпуска и не потерять деньги (или хотя бы не все).

Если сами бронировали отель в интернет – опять же зависит от условий . Иногда можно отменять без штрафа, часто при отказе удержат стоимость одних суток проживания – по сравнению с суммой за две недели отдыха не так уж страшно. Но бывает, что бронирование вообще невозвратное. Остается шанс на человеческое понимание со стороны владельцев гостиницы либо апартаментов.