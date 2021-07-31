Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу

Ученые из России создали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работники научного центра "Вектор" сообщили, что российские ученые разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.

Разработка получила название "Корона-скин-тест". Старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала "Вектора" Анастасия Воропаева рассказала, что препарат уже испытали на самцах животных.

- Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок — тогда уже сможем сказать, обладает ли "Корона-скин-тест" мутагенностью или нет, — рассказала специалист в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев рассказал kp.ru о пятой российской вакцине от коронавирусной инфекции. По его словам, все будет начинаться с вектора, с помощью которого в клетки человека будут доставляются антигены, то есть генетические фрагменты коронавируса, необходимые для выработки иммунитета.