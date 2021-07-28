Разработчик рассказал, как будет работать пятая российская вакцина от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев рассказал kp.ru о пятой российской вакцине от коронавирусной инфекции.

По его словам, все будет начинаться с вектора, с помощью которого в клетки человека будут доставляются антигены, то есть генетические фрагменты коронавируса, необходимые для выработки иммунитета.

- В "Спутнике" в качестве вектора используются аденовирусы. Обычно они довольно распространены, это частая причина ОРВИ, примерно 10% всех простуд, которые мы подхватываем по жизни. Поэтому люди довольно неплохо с аденовирусами знакомы, - объяснил эксперт.

Также Яковлев отметил, что у специалистов НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи получилось подобрать такие модифицированные аденовирусы, которые как можно менее иммуногенны по отношению к человеку.

- В нашем случае используются так называемые аденоассоциированные вирусы, та самая аббревиатура AAV в названии вакцины ....это как бы вирусы-прилипалы, не имеющие собственного эффективного аппарата размножения, - сказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире изобрели вакцину от covid-19. Вакцина, которая получила название "Спутник V", показала свою безопасность и эффективность в борьбе с ковидом.

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