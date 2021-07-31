Украина готова к переговорам с "Газпромом" о транзите газа через свою территорию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев готов к переговорам с "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины. Он отметил, что вести переговоры на эту тему с Германией не уместно.

«К сожалению, переговоров нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", — подчеркнул глава "Нафтогаза" в интервью журналистам.

Напомним, как ранее писал kp.ru, контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию истечет в 2024 году. В Киеве опасаются, что после этого газотранспортная система (ГТС) Украины превратится в груду металлолома.

3 марта Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа. Об этом сообщила румынская компания "Трансгаз". Это шаг был обусловлен будущим прекращением транзита газа через Украину. Договоренность должна была действовать до 31 декабря 2023 года, но стороны пересмотрели соглашение.