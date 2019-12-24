СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-24T18:21:16+03:00

Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году Фото: REUTERS

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Киев планирует получить около двух миллиардов долларов за транзит российского газа через Украину в 2020. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус

«Достижение договоренностей о транзите важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около 2 млрд долларов за транзит газа», - сказал он.

Напомним, после долгих переговоров Москва и Киев согласовали контракт по транзиту российского газа через Украину сроком на пять лет. При этом стороны отзовут иски по действующим договорам, а «Газпром» выплатит незалежной компенсацию в размере почти трех млрд долларов.

Как сообщал глава «Газпрома» Алексей Миллер, в следующим году через Украину будет транзитироваться 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751058" frameborder="0"></iframe> Пять украинских компаний подписали контракт с «Газпромом».С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 млрд кубометров газа в год

ИСТОЧНИК KP.RU