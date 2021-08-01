Сергей Нарышкин: Служба внешней разведки знает часть правды о деле Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба внешней разведки России знает часть правды о деле российского блогера Алексея Навального. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил глава директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программе «Соловьев Live», кадры которого показал телеканал «Россия 1».

- Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. За год до событий вокруг Навального Москва получила достоверную информацию о том, что в одной из стран Европы прошло совещание, где серьезно обсуждался вопрос: «Как поддержать протестное движение в России». На полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы, и лучше всего из числа лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно, - отметил он.

Сергей Нарышкин подтвердил также, что, когда Алексея Навального перевозили в Германию, в его анализах не было свидетельств наличия отправляющих веществ. Глава СВР выразил уверенность в том, что отравляющие вещества были добавлены в биоматериал блогера не на территории России.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ОЗХО в своих докладах о ситуации с российским блогером Алексеем Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки.